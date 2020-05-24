Bayramı boş caddelerde kutladılar
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Bayramı boş caddelerde kutladılar

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 saat sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen kendilerini dışarı attı.

Bayramı boş caddelerde kutladılar
24.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:39

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 saat sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen kendilerini dışarı attı. Boş cadde ve sokaklarda yürüyüş yapan yaşlılar, çocuklarından uzak bir bayram kutlamanın burukluğunu yaşadıklarını belirterek, koronavirüsün bir an evvel son bulması temennisinde bulundu.

Kent merkezinde insanlara bayram sabahına yağmur, Elbistan ve Göksun ilçelerinde ise kar ile uyandı. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte saatlerin 14.00'ü göstermesiyle 65 yaş ve üzerindekiler dışarı çıktı. Kimisi eşiyle, kimisi arkadaşıyla şehrin boş cadde ve sokaklarında yürüyüş yaptı.

Eşi Naciye Yıldız (69) ile yürüyüş yapmaya çıkan Muharrem Yıldız (76), Almanya'da yaşadığını ve Kahramanmaraş'a izne geldiğini söyledi. Mart'ta Almanya'ya dönüş yapması gerektiğini ancak koronavirüs nedeniyle dönemediği belirten Yıldız, "Çocuklar yurtdışında, telefonla görüştük. Biraz üzüntülüyüz. Koronavirüs nedeniyle geri dönemeyince bu bayram onlardan uzak kaldık. Çocukların hasreti var. Daha önce hiç böyle bir bayram yaşamadım, her sene bayramı çocuklarımla birlikte yapardım ama bu sene burada kaldık, nasip böyleymiş" dedi."67 YAŞINDAYIM, BÖYLE BİR BAYRAM NE DUYDUM NE DE GÖRDÜM"67 yaşındaki Halit Eskisarılı da eşi Nazlı Eskisarılı (66) yürüyüş yapmak için dışarı çıktığını belirterek, "Mezarlığa gideceğiz. Evde yata yata sıkıldık, göbeğimiz şişti. En azından biraz yürüsek bize faydalı olacak. Şu an ortalık sakin, kimse yok. Ondan dolayı biraz üzgünüz. Ama hep beraber olsaydık, çarşı pazar dolu olsaydı daha güzel olacaktı, ondan yana üzgünüz. Ben 67 yaşındayım ve daha önce böyle bir bayram duymadım, görmedim, bu yaşta gördük. Allah kimseye göstermesin, ülkemizi de milletimizi de bu dertten kurtarsın inşallah" diye konuştu.Nazlı Eskisarılı da çocuklardan uzak bir bayram kutladıklarını belirterek, "Sabah çocuklarımla telefonda bayramlaştık. Hiç güzel olmadı ama buna da şükürler olsun. Hastalıktan koruduk kendimizi ve bugün de sokağa çıktık. Daha önce hiç böyle bir bayram yaşamadık ve çok zor oldu, duygulandım" dedi.66 yaşındaki Nusret Kireçci de daha önce böyle cadde ve sokakların boş olduğu bir bayram yaşamadıklarını söyledi.AĞAÇ KIRILDI

Öte yandan Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Doğu Çevre Yolu'nda bir ağcın dalı kırılarak yola devrildi. Polisler tarafından yol kenarına alınan ağaç, daha sonra belediye ekipleri tarafından n iş makinesiyle kamyona yüklenerek kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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