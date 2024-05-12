Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta depremde oğlunu kaybeden anne, Anneler Günü'nü buruk geçiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde oğlunu kaybeden Emine Türkön, 2 yıldır en acı Anneler Günü'nü yaşıyor. Depremin ardından enkaz altında kalan ve oğlunun cansız bedenine ulaşan Türkön, bu acıyı kimse unutmaz dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde oğlunu kaybeden Emine Türkön, 2 yıldır en acı Anneler Günü'nü yaşıyor.

Kahramanmaraş depremlerinde oğlunu kaybeden anne Emine Türkön, 'Asrın Felaketi'nin ardından en buruk Anneler Günü'nü yaşıyor.

Depremin henüz 13'üncü saniyesinde yıkılan apartmanda enkaz altında kalan ve oğlunun cansız bedenine depremin 6'ncı gününde ulaşan Emine Türkön, "Allah kimseye böyle Anneler Günü yaşatmasın, daha güzel günler yaşatsın" ifadelerini kullandı.

"Evlat bu yani başka bir şey"

Evlat acısını evladını kaybedenlerin anlayabileceğini ifade eden anne Türkön, "Allah kimseye böyle Anneler Günü yaşatmasın, daha güzel günler yaşatsın. Onu anca çocuğunu, yakınını kaybedenler bilir. Yıl geçti ama insan çok buruk evlat bu yani başka bir şey. Nu kadar insan, bu kadar çocuklar onlar için de çok üzülüyorum. Çünkü çocuklar annesiz kaldı, anneler, babalar evlatsız kaldı, ailesiz kaldı kolay bir şey değil" dedi.

"Bu acıyı kimse unutmaz"

Depremin 3'üncü gününde oğlunun hayatını kaybettiğini, 6'ncı gününde ise cansız bedeninin çıktığını söyleyen anne Emine Türkön, "13'üncü saniyede yıkılmış görenler söyledi. Zaten telefon ettim aradım, telefona o anda ulaşamadım. Ama son bir defa bir daha aradılar meşgul çaldı. Telefon meşgul çalınca ferahladım, çok şükür hayatta dedim. Depremin üçüncü günü kızım Şükran geldi o söyledi. O günden sonra Allah'a hep dua ettim, ama 6'ncı günü cesedi çıktı çocuğumun. Diğer çocuklarım çok şükür hayatta, onların da evi yıkıldı onlar da ölebilirdi. Hasarlıydı yıkıldı ama çok şükür çocuklarım sağ çıktı, ona şükrediyorum. Bir tek ben değilim ki, onu yaşayan bilir. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Çocuklarımız her şeyleri ile gitti, bir şey bırakmadılar. Onlar hayatta olsaydı, her şey tekrar yerine gelir daha güzel yapılırdı ama canlar bir daha gelmez. Bu acıyı da kimse hiç unutmaz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Anneler Günü Deprem Yerel Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Maçı canlı (HD) izleme linki! 26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Ocak tarihi hangi burç olur? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam yapılacak mı, yüzde kaç zam yapılacak? Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title