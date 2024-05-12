Kahramanmaraş'ta depremde oğlunu kaybeden anne, Anneler Günü'nü buruk geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde oğlunu kaybeden Emine Türkön, 2 yıldır en acı Anneler Günü'nü yaşıyor.

Kahramanmaraş depremlerinde oğlunu kaybeden anne Emine Türkön, 'Asrın Felaketi'nin ardından en buruk Anneler Günü'nü yaşıyor.

Depremin henüz 13'üncü saniyesinde yıkılan apartmanda enkaz altında kalan ve oğlunun cansız bedenine depremin 6'ncı gününde ulaşan Emine Türkön, "Allah kimseye böyle Anneler Günü yaşatmasın, daha güzel günler yaşatsın" ifadelerini kullandı.

"Evlat bu yani başka bir şey"

Evlat acısını evladını kaybedenlerin anlayabileceğini ifade eden anne Türkön, "Allah kimseye böyle Anneler Günü yaşatmasın, daha güzel günler yaşatsın. Onu anca çocuğunu, yakınını kaybedenler bilir. Yıl geçti ama insan çok buruk evlat bu yani başka bir şey. Nu kadar insan, bu kadar çocuklar onlar için de çok üzülüyorum. Çünkü çocuklar annesiz kaldı, anneler, babalar evlatsız kaldı, ailesiz kaldı kolay bir şey değil" dedi.

"Bu acıyı kimse unutmaz"

Depremin 3'üncü gününde oğlunun hayatını kaybettiğini, 6'ncı gününde ise cansız bedeninin çıktığını söyleyen anne Emine Türkön, "13'üncü saniyede yıkılmış görenler söyledi. Zaten telefon ettim aradım, telefona o anda ulaşamadım. Ama son bir defa bir daha aradılar meşgul çaldı. Telefon meşgul çalınca ferahladım, çok şükür hayatta dedim. Depremin üçüncü günü kızım Şükran geldi o söyledi. O günden sonra Allah'a hep dua ettim, ama 6'ncı günü cesedi çıktı çocuğumun. Diğer çocuklarım çok şükür hayatta, onların da evi yıkıldı onlar da ölebilirdi. Hasarlıydı yıkıldı ama çok şükür çocuklarım sağ çıktı, ona şükrediyorum. Bir tek ben değilim ki, onu yaşayan bilir. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Çocuklarımız her şeyleri ile gitti, bir şey bırakmadılar. Onlar hayatta olsaydı, her şey tekrar yerine gelir daha güzel yapılırdı ama canlar bir daha gelmez. Bu acıyı da kimse hiç unutmaz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ