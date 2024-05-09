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Kahramanmaraş'ta Konteyner Kentinde Hırsızlık Olayı

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Kahramanmaraş'ta bir depremzedenin kaldığı konteynerde klima ve televizyon ünitesi çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki bir depremzedenin klima ve televizyon ünitesi çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Konteyner Kent 2. Etap 6. Sokak 229 numaralı konteynerde meydana geldi. M.Z. isimli depremzede akşam saatlerinde kaldığı konteynere geldi. İçeri giren depremzede klima ve motorunun, televizyon ünitesi ve bazı mutfak eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Konteynerde çalışma yapan ekipler şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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