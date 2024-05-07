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Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim Okuması Öğrenen Öğrencilere Tören Düzenlendi

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikleri için düzenlenen törende ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen öğrenciler için tören düzenlendi.

Türkoğlu ilçesi İlçe Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet Han Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursunda öğrenim gören öğrencilerden 17'si kurs eğitmenlerinin gayretleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Öğrencilerin Kur'an okumayı öğrenmenin önemini daha iyi kavrayabilmeleri için kurs yönetimi tarafından tören düzenlendi.

Kurs merkezinde düzenlenen törene katılan Türkoğlu Müftülüğü Bayan Vaizesi Hülya Çakmak, öğrenci ve velilere günün anlam ve önemine dikkat çeken bir konuşma yaparak dua etti.

Kurs yöneticisi ve öğreticileri Hatice Erkan, Ayşegül Kırkgeçit ve Cennet Sena Şengül tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim merasimine kurs öğrencileri, veliler katılırken Kur'an okumasını öğrenen öğrencilere çeşitli hediyeler ve Kur'an-ı Kerim'e Geçme Belgesi verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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