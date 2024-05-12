Elbistan'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat 01: 10'da Elbistan ilçe merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Olayı gören vatandaşların yardımlarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 kişi 112 ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ