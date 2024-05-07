Andırın'da çiftçiler tarla sulama fiyatlarına tepki gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KAHRAMANMARAŞ)- Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarla sulama fiyatının artmasına çiftçiler tepki gösterdi. Çiftçilik yapan Yeşilova mahalle muhtarı Özgür Demir, "Şimdi buradaki bizim en büyük sıkıntımız sulama, su paraları. Bu yıl da su parası 500 lira oldu, 278 liradan 500 liraya çıktı" dedi. Çiftçi Süleyman Çıracı ise, "500 lirayı ödeyebileceğimi sanmıyorum. Çok yüksek bu fiyat. Bir de biz Çukurova gibi istediğin zaman tarlayı sulamıyoruz. Bize sıramız geldiği zaman suluyoruz tarlayı" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde çiftçiler tarla sulama fiyatının zamlanmasına tepki gösterdi.

Çiftçilik yapan Yeşilova Mahalle Muhtarı Özgür Demir, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Şimdi buradaki bizim en büyük sıkıntımız sulama, su paraları. 2022'de dönüm başına verdiğimiz su parası 90 lira iken, 2023'te 278 liraya çıktı bu su parası ama biz 2022'de mısırın tonuna 5 bin 480 liraya verirken, 2023'te 5 bin 270 liraya ancak verebildik ki fiyatlarda düşüş var. Bu yıl da su parasının (dönüm) 500 lira oldu, 278 liradan 500 liraya çıktı. Vatandaşlar tarafından bize bildirildi. Bu konuda yetkililerin bu konuya el atıp bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Erenler Mahalle Muhtarı çiftçi Osman Arslan ise, "Sulama ücretlerinin çok pahalı olduğunu bize vatandaşlar tarafından söylediler. Aynı zamanda ben de çiftçilik yapmaktayım. (Dönüme) 500 lira sulama ücreti, 500 lira biçer masrafı, bin 500 lira 2 bin liraya yakın gübre maliyeti tutuyor. Biz çok zor durumdayız. Sulamada da çok zorluk çekiyoruz. 1 ton falan mısır aldığımız zaman çok zarar ediyoruz. Bunun yetkililer tarafından bu su ücretlerinin düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"500 LİRAYI ÖDEYEBİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Anacık Mahalle Muhtarı Çiftçi Süleyman Çıracı ise şunları söyledi:

"Şimdi mısırı ektiğimizde maliyetin gerçekten çok yüksek olduğunu, sulama suyunun bedelinin de DSİ'nin 500 lira koyduğunu işittim. Bu fiyatın gerçekten çok yüksek olduğuna eminim. Girdiler pahalı. Şimdi mısırın tohumu gerçekten çok yüksek. Torbası 12 kilogram gelmekte 7 bin lira. Şimdi bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Birçok arkadaşımız icar etmektedir tarlayı. Tarlanın icar parası dönüme 2 bin lira. Bunun girdileri gerçekten çok yüksek. Mazota zaten güç yetmiyor. Bu durumdan gerçekten çok rahatsızız. Yetkililerin bunu bir değerlendirmesinde fayda olacağını düşünüyorum. 500 lirayı ödeyebileceğimi sanmıyorum. Çok yüksek bu fiyat. Bir de biz Çukurova gibi istediğin zaman tarlayı sulamıyoruz. Bize sıramız geldiği zaman suluyoruz tarlayı. Sıramızda 15-16 günde geliyor bu da gecikmeli oluyor zaten."