Kahramanmaraş'ta İtfaiye, Dama Düşen Çocuğu Kurtardı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde bir çocuk, oynarken bulunduğu damdan başka bir dama düştü. İtfaiye ekipleri, çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine sevk etti.
Kahramanmaraş'ta oynarken bulunduğu damdan başka bir dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çocuk, dengesini kaybederek yan taraftaki evin damına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla ulaştığı çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ