Hatay'da iş makinesinin darbesiyle hasarlı bina yıkıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 katlı hasarlı bina iş makinesinin darbesiyle kağıt gibi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da binlerce bina hasar almıştı. Ağır hasarlı olan binaların yıkımı ekipler tarafından kısa sürede tamamlanmıştı. Hasar durumu mahkemelik olan binaların ise yıkımına kararlar doğrultusunda devam ediliyor. Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yıkılmasına karar verilen 4 katlı hasarlı bina da iş makinesiyle yıkıldı. Hasarlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY