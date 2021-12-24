Başkan Özkan'dan Akyazı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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Başkan Özkan'dan Akyazı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Başkan Özkan'dan Akyazı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne tayin olan Umut Akyazı'yı makamında ziyaret etti.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne tayin olan Umut Akyazı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer alırken, Umut Akyazı'ya iyi dilek ve temennilerde bulunan Özkan, Karacabey'le ilgili çeşitli konuları da dile getirdi. Görüşmede, ilçede iki kurum arasında geçmişte yapılan ve devam eden projeler de ele alındı. Yeni görevinde Akyazı'ya başarılar dileyen Özkan ziyaretin sonunda, Karacabey Longozunun simgelerinden biri olan nilüfer çiçeği tablosunu Akyazı'ya hediye etti. - BURSA

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