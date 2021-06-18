Bartın'da otomobil, alev alev yandı
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Bartın'da otomobil, alev alev yandı

Bartın'da otomobil, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü.

BARTIN'da, motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. 

Bartın- Amasra yolu Topderesi mevkisinde, Amasra'ya giden Hasan Doğan yönetimindeki 78 BF 924 plakalı otomobilin motorundan bir anda alevler yükseldi. Sürücü Doğan, otomobili yol kenarına çekip, dışarı çıkarken, alevler ise kısa sürede aracı sardı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. 

 


Bartın'da otomobil, alev alev yandı
Bartın'da otomobil, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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