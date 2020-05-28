Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 40 bini aştı Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 40 bini aştı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 40 bini aştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 29 yeni vaka ile ülkede toplam vaka sayısı 40 bin 321'e yükseldi. Bangladeş yeni vakalarla dünya çapında en çok vaka görülen 25 ülke arasında yer aldı. Ayrıca görülen vakaların yüzde 60'ının son bir ayda görüldüğü ve ülkenin gittikçe kötüye gittiği belirtiliyor.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilisi Prof. Nasima Sultana, ülkenin 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Sultana, "Son 24 saatte tüm ülke genelinde yaptığımız testler sonucunda 2 bin 29 kişinin korona testi pozitif çıktı. Bu sayıyla birlikte bugün günlük olarak, ilk vakanın görüldüğü 8 Mart'tan itibaren bugüne kadar en çok vakanın görüldüğü gün oldu. Yeni vakalarla ülkede toplam vaka sayısı 40 bini aştı. Son 24 saatte hayatlarını kaybeden 15 kişi ile toplam ölü sayısı ise 559 oldu" dedi. Son 24 saatte 500 kişi iyileşirken, toplam iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 425 olarak açıklandı.

Öte yandan, Bangladeşli sağlık uzmanları yeni tip korona virüsün pik noktasının ülkede henüz yaşanmadığını belirtiyor. Uzmanlar, vatandaşların gerekli kurallara uymalarını tavsiye ederken, hükümet tarafından alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu dile getiriyor.

Ülkede sokağa çıkma yasağı kaldırılarak, 30 Mayıs'tan itibaren okul ve sınırlı toplu taşıma araçları haricinde tüm kamu kurumları ve özel sektördeki iş yerlerinin açılacağı duyuruldu. Ancak oluşabilecek kalabalık ve kontrol edilemeyen sosyal mesafenin korona virüsün yayılmasında etkili olacağı düşünülüyor.

(Moshıur Rahman/İHA)

Kaynak: İHA