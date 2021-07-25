Bakan Koca: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz koronavirüs aşısı olmadığını, aşıdan istenilen sonucu almak için sürecin hızla tamamlanması gerektiğini açıkladı.