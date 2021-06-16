Bakan Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
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Bakan Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

Bakan Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 11.00 itibariyle uygulanan aşı miktarı 36 milyon 196 bin 8 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Koca, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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