AYASOFYA CAMİİ'NDE İLK BAYRAM NAMAZI (1) Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Kurban Bayramı namazı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı camiye geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında ise Vali Yerlikaya, TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Karaismailoğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü. Cami önünde ise büyük bir kalabalık bayram namazı kıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA