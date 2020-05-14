Almanya'nın başkenti Berlin'de restoran ve kafeler yarın yeniden açılıyor
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Almanya'nın başkenti Berlin'de restoran ve kafeler yarın yeniden açılıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar yarın yeniden açılıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de restoran ve kafeler yarın yeniden açılıyor
14.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:46

Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar yarın yeniden açılıyor.

Korona virüs salgını ile zor günler geçiren Avrupa'da normalleşme adımları her geçen gün artıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar 2 ay sonra yarın yeniden faaliyete geçiyor. Hükümet, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile restoran ve kafelerin yarın yeniden hizmete başlayacaklarını aktarırken, açık büfe satışlara izin vermedi. İşletmeler, müşterilerin adını, soyadını, telefon numarasını, geldikleri tarih ve saati girişte kayıt altına alacaklar. İşletmeler, kullanılan masaları ve yerleri her müşteri için yeniden dezenfekte edecek.

Berlin'de 40 yıldır restoran işletmecesi olan Türk vatandaşı Saim Aygün, yaptığı açıklamada son hazırlıkları yaptıklarını ve artık müşteri kabul etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Aygün, "Yeni kurallar, sabah 06: 00'dan gece 22: 00'ye kadar açacaksınız diyor. Tabi burada masalar arasındaki 1,5 metre mesafe kuralı önemli. Girdiğiniz zaman hijyenik dezenfeksiyon olmalı. Elemanlar, eldiven ve maskeyle çalışacak. Her müşterinin girişte kaydı yapılacak. Yine her kalkan müşteriden sonra masalar yeniden dezenfekte edilecek" ifadelerini kullandı. Aygün, "Neredeyse sıfırdan yeniden başlayacağız. Personelimize, çok büyük bir görev düşüyor. Hizmet sektöründe müşteriye birebir nasıl güzel hizmet edersen onun karşılığını alırsın. Hep birlikte onun mücadelesini vereceğiz. Aslında yeniden doğacağız" dedi.

Berlin'de başka bir restoran işletmecisi Cevat Akpolat ise yaptığı açıklamada yeniden faaliyete geçmek için temizliklerini yaptıklarını ve gereken tedbirleri aldıklarını dile getirdi. Akpolat, işlerin eskisi gibi iyi olmayacağını ifade ederken, "Bir buçuk metre mesafe kuralı var. Gelen herkesin adını, soyadını ve telefon numarasını kaydetmemiz lazım. Bunları şart koşuyorlar" dedi.

Hizmet sektörü ve gastronomi, Berlin'de en önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri konumunda bulunurken, hükümet, salgın döneminde gastronomideki yüzde 19 olan katma değer vergisini yüzde 7'ye indirmeyi planlıyor.

Öte yandan Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde restoran ve kafeler geçtiğimiz günler açılırken, Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde ise 18 Mayıs'ta açılması planlanıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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