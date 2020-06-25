Alişan'ın yaptığı kazayla ilgili rapor ortaya çıktı
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Alişan'ın yaptığı kazayla ilgili rapor ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazayla ilgili raporunda aracın 150 kilometre hızla giderken takla attığı ve 38 metre sürüklendiği ortaya çıktı.

Alişan'ın yaptığı kazayla ilgili rapor ortaya çıktı
25.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:05

Ünlü şarkıcı Alişan'ın Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazayla ilgili raporunda aracın 150 kilometre hızla giderken takla attığı ve 38 metre sürüklendiği ortaya çıktı.

Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kaza raporu ortaya çıktı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İstanbul- İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada Alişan ve eşi Buse Varol, oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlatırken, Alişan'ın oğlu Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı 43 yaşındaki Marianne Villamer Candayan ise yaralandı. Ünlü şarkıcı Alilşan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor da ortaya çıktı. Jandarmanın raporunda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

120 kilometre hız limitli yolda 150 kilometre hızla gidildiği öğrenildi

Öte yandan raporda kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasına rağmen Alişan'ın 150 kilometre hızla seyir halinde olduğu da yer aldı. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğünü de raporda yer aldı. Tekeri ve aksları yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğuna raporda belirtildi. Alişan'ın yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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