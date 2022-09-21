Yazar Alişan Kapaklıkaya, aileleri bilgilendirdi

Başiskele Belediyesi'nin düzenlediği programda vatandaşlarla bir araya gelen Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, önemli mesajlar verdi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü önderliğinde, 2022 yılını "kadın ve aile yılı" ilan ederek ilçedeki kadın ve ailenin güçlenmesine yönelik hizmetlere hız veren Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" seminerleriyle aile bireylerini bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, son olarak dün akşam Karşıyaka Kültür Merkezi'nde Alişan Kapaklıkaya söyleşi programı gerçekleştirildi.

Başiskele ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program yaklaşık 2 saat sürdü. Katılımcıların coşkulu alkışlarıyla sahneye çıkan Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, hayat tecrübeleri ve aile içi ilişkileri konusunda bilgiler vererek programa katılanlara önemli tavsiyelerde bulundu. Etkili ve samimi anlatımıyla katılımcıları güldüren, kendi hayatından sunduğu örneklerle de duygusal anlar yaşatan Alişan Kapaklıkaya, söyleşide yaptığı konuşmada sevginin emek, bakım ve ilgi istediğini söyledi.

Ailede sevgi dolu bir ortamın önemine dikkat çeken Kapaklıkaya, çocukların bugünkü davranışlarının altında yatan nedenler, çocukları ders çalışmaya teşvik etmek için yapılması gerekenler ve onları başarıya götüren yollar gibi konuları örnekleriyle anlatarak, iyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartının iyi anne-baba olmaktan geçtiğinin altını çizdi.

"Bugün çocuklar iki türlü mahvoluyorlar"

Yazar Kapaklıkaya, "Bizim zamanımızın zorlukları bizim okumamızı kolaylaştırıyordu. Şimdiki zamanda çocuklara sunduğumuz bütün kolaylıklar onların okumasını zorlaştırıyor. Bugün çocuklar iki türlü mahvoluyorlar. Bir, ilgisizlikten ve sevgisizlikten. İki, aşırı ilgiden ve aşırı sevgiden. Çocukken her dediği yapılan birisinin ileride mutlu ve başarılı olma şansı azdır" diye konuştu.

"Bilgiler gelişiyor, değişiyor"

Anne ve babaların zamana göre kendilerini yenilemeleri gerektiğine değinen Kapaklıkaya, "Senin çocukluğunda seni motive eden şeyler şimdiki çocukları motive etmeye yetiyor mu?' Kendinizi tazeleyin. Bilgiler gelişiyor, değişiyor, teknoloji gelişiyor çocuklar bizden daha önemli şeyleri öğreniyorlar. Dünyanın farkına varıyorlar. Bizim kendimizi yani günümüzü tanıyarak çocuklarımızı anlayarak üretilen bilgileri öğrenerek iletişimimizi güçlendirmemiz anlamına geliyor. Eskiden bizim için önemli olan şeyler bugün artık önemini yitiriyor. Bu nedenle kendimizle barışık olmalı ve kendimizi yenilemeliyiz. Elalem ne der diyerek değil kendimiz yaşamamalıyız" ifadelerini kullandı.

Samimi ve etkili sunumuyla vatandaşları hem güldüren hem de duygulandıran Alişan Kapaklıkaya, konuşmasının sonunda dinleyicilerine teşekkür etti. Konuşmasının ardından Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Bayram tarafından Kapaklıkaya'ya çiçek takdim edildi. - KOCAELİ