Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Fenerbahçe taraftarı ünlü şarkıcı Alişan, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Ali Koç ve yönetime çok sert ifadelerle yüklendi. Eski başkan Aziz Yıldırım'dan özür dileyen Alişan yaptığı paylaşımda, "Tarihin en başarısız yönetimi olarak tarihe geçtiniz. Ne seri varsa bitirdiniz. 5 sene sıfır kupa, sıfır başarı. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor sırada hangi takım var? Kimi şampiyon yapacaksınız acaba? Yönetim istifa!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemesiyle birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren ünlü şarkıcı Alişan sosyal medyada başarısızlığa ateş püskürdü.

"YÖNETİM İSTİFA"

Alişan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarihin en başarısız yönetimi olarak tarihe geçtiniz. Ne seri varsa bitirdiniz. 5 sene sıfır kupa, sıfır başarı. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor sırada hangi takım var? Kimi şampiyon yapacaksınız acaba? Yönetim istifa!" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Aziz Yıldırım'dan da özür dileyen ünlü şarkıcı, "Sayın efsane başkanımız Aziz Yıldırım. Sizden bir kez daha özür diliyorum. 'Sonra çok üzülürsünüz' dediğinizde biz size inanmadık. Fenerbahçe şaha kalkacak şampiyonluklar gelecek sandık. Yanılmışız. Lütfen ya göreve talip olun, ya da birisini işaret edin onu destekleyelim. Lütfen." dedi.