AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, anayasa değişikliğini yapacak çoğunluğa sahip olsalar bile en geniş uzlaşıyı arzu ettiklerini belirterek, "Bugün siyaset yapan kim varsa gelecek nesillere yeni bir anayasa borcumuz vardır. Gelecek nesiller, bunu hak ediyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır annelerinin eyleminin 526'ncı gününe girdiğini kaydeden Çelik, "O eylemde bulunan anneleri sayısı 200'ü buldu. Aynı şekilde 22 haftadır da Şırnak'ta anneler vicdan eylemini ortaya koyuyorlar. Vicdan eylemi ve çocuklarına kavuşanların yaşadığı mutluluktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin sınır içinde de dışında terörle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini kaydeden Çelik, "PKK ile sürdürdüğümüz gibi geçen haftalarda DEAŞ'a göz açtırmayan güvenliğin operasyonları gerçekleşti" dedi.'KABA SABA AÇIKLAMALAR YAPTILAR'Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemleri ve çeşitli ülkelerin bu konuda yaptığı açıklamaları takip ettiklerini kaydeden Çelik, "Türkiye'nin egemenlik hakkına dönük olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlar, cümleler söz konusu oluyor. Kendi ülkelerindeki olaylarla ilgili detaylı anlayış bekleyenler, bizim ülkemizdeki olaylarla ilgili olarak son derece kaba saba, standart açıklamaları yapmakla yetiniyorlar. Türkiye'de bu açıklamaların ifade ettiği gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı.Boğaziçi'nde herkesin protesto hakkını kullandığını belirten Çelik, "Sonra engelleme, işgal etme, rektörü dışarı çıkarmama gibi yaklaşımlar demokratik protesto içine girmiyor. Boğaziçi, gözbebeğimiz bir üniversite. Bundan sonrasında artık eğitim öğretim hayatının sağlıklı bir şekilde işletilmesine odaklanmak gerekiyor" dedi.'DİJİTAL FAŞİZM VE DİKTATÖRLÜK GETİRECEKTİR'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Twitter tarafından getirilen kısıtlama kararlarına değinen Çelik, "Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar. Şimdi kafalarına göre, keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar. PKK/PYD yöneticilerine 'mavi tık' verilirken KKTC yöneticileri neden bundan mahrum bırakılıyor? Bunu neye göre yapıyorsunuz? Sosyal medya özgürlükçü mekanizma olarak çıktı ama şimdi ulusal iradelerle kavga eden, milli egemenlikle hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu arkasından dijital faşizm getirecektir, dijital diktatörlük getirecektir. Artık yeni mücadele alanı siber alandır. Bu kriz alanına olumsuz katkıda bulunmak yerine mantıklı bir açıklama getirmelidirler" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE LİBYA'DA EĞİTİCİ GÜÇ'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye Libya'dan çıksın" şeklindeki açıklamalarını anlamanın mümkün olmadığını kaydeden Çelik, Türkiye'nin Libya'da eğitici güç olarak bulunduğunu ve meşru yönetimi desteklediğini anlattı. Çelik, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Son derece memnuniyet verici bir gelişme yaşandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil kendisinin yargı yetkisi bulunduğunu açıkladı. Orada İsrail tarafından yapılan zulümlerin durulması açısında hayati rol oynayacaktır" dedi.'TÜRK ASKERİ KIBRIS'TAN ÇEKİLMEYECEK'Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Yunanistan'la yapılan istikşafi görüşmelerin sağlıklı yürümesi için hassasiyet göstermeye çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin görüşmelere olumlu katkı sağladığını pozitif gündemle devam ettiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunanistan radikal dilden vazgeçmeli. Türk askeri Kıbrıs'ta işgal gücü değildir. Tam tersine barış gücüdür. Türk askeri oraya katliamları önlemek için gitmiştir. Maalesef bu katliamların halen mantığını taşıyan kesimlerin aynı ırkçı yaklaşımları üretmekle meşgul olduklarını görüyoruz. Türk askerinin oradaki varlığı kalıcıdır. Türk askeri oradan çekilmeyecek. Türk askeri işgal gücü olarak nitelendirilemez. Garantörlük ve askerin orada bulunmasının modasının geçtiğini söylüyorlar. Ne garantörlüğün modası geçti ne Türk askerinin orada olmasının sebepleri ortadan kalktı." 'GELECEK NESİLLERE BORCUMUZ'Yeni anayasa çalışmaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Çelik, şunları söyledi: "Bugün 'parlamenter sisteme dönelim' diyenler o zaman parlamenter sistemin çalışmalarında, doğru düzgün bir kuvvetler ayrılığı sistemi, denge denetleme sistemi getirememişlerdi. 'Parlamenter sistem' diyerek konuyu başka yere çekmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Nasıl sistem öngörüyorlar temel haklar koşununda, nasıl bir Meclis istedikleri konusunda yaklaşımlar milletin önünde tartışılmalı. Tek başımıza yapacak gücümüz olsa bile AK Parti ya da Cumhur İttifakı olarak en geniş uzlaşmayı biz arzu ederiz. Anayasa gelecek dönemlerin nüfus cüzdanı niteliğindedir. Geniş bir uzlaşıyla sağlanması gerekir. Buna herkesin pozitif katkı yapması gerekiyor. Siyaset kurumunun anayasa konusunda yapacağı işler gelecek nesillere borcumuzdur. Herkes Türkiye'de darbe anayasasından bir yakınır, eleştiri getirir fakat sivil siyaset sıfırdan bir anayasa yapma ödevini yerine getirememiştir. Bugün siyaset yapan kim varsa gelecek nesillere yeni bir anayasa borcumuz vardır. Gelecek nesiller bunu hak ediyor."CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin "asla Cumhur İttifakı'yla bir arada olmayacağım" açıklamasını değerlendiren Çelik, "Cumhur İttifakıyla beraber olmak herkese nasip olamaz" dedi.'KENDİ PARTİSİNİN ZAYIFLIĞINI GÖSTERİYOR'CHP'den yapılan istifalardan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu tutulmasını eleştiren Çelik, "Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne haksız ve maalesef ahlak dışı 'saray' diyenler bu gelişmeler arkasında Cumhurbaşkanımız, partimiz, iktidarımız arayışına giriyorlar. Zaten birisi partisinden istifa ettiği zaman birileri çıkıp da bize bağlıyorsa kendilerinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Biz istediğimiz zaman birisinin partisinden birini sökebiliyorsak bunu söylüyorsa kendi partisine hakaret ediyordur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı borçlanma açıklamasını da değerlendiren Çelik, "CHP maalesef dış politikada yaptığı hatayı dış finansmanda da yapamamaya başlamış" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ