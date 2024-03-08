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Yalıhüyük Belediye Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Koçer, kadınların eğitimden kültür sanata, ekonomiden siyaset ve spor gibi tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini önemsediklerini belirtti.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, kadınların eğitimden kültür sanata, ekonomiden siyaset ve spor gibi tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, tek bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyoruz. İnsanlık tarihindeki nice örnekler gibi ülkemizin kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizde daima en ön safta yer aldılar. Kadınlara her zaman destek veriyoruz."

Koçer, ilçedeki kadınlara karanfil dağıttı, İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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