Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Hatayspor maçı sonrası konuştu

Hatayspor karşılaşması sonrasında konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece zorlu viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece zorlu viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu. Yalnız bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan'ın ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe taraftarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de geçmiş yaşanmışlıklardan dolayısıyla kuşkularımız vardı ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'miz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım ve yukarıda ilahi adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart rakibe bir sarı kart" diye konuştu.

"Onların da samimiyetlerini görelim"

Geçen hafta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında ezeli rakiplerinin kırmızı kart görmesi gereken yerde bazı pozisyonlarda faul bile çalınmadığını belirten Baki, "Sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine, aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartlara bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Ezeli rakibimizin atanmış başkanı. Birkaç kere, 'bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda 'futbol tarihinin en kötü federasyonu, bütün kurumlarıyla beraber istifalarını istiyoruz' diye resmi yazılan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır bu konularda endişeliyiz. Hakem performanslarında. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. Sağ olsunlar. O zaman Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp ve ezeli rakip yabancı hakem için başvuralım. Onların da samimiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu?" ifadelerini kullandı.

"Bel altı siyaseti yapacak kadar alçalmıştır"

Rakip takımın başkanı ile ilgili de sert açıklamalarda bulunan Baki, "Rakip takımın başkanı, bizim başkanımız Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar hatta siyaseti geçiyorum, bel altı siyaseti yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN