Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı siyaset haramilerine bırakmak yok"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Gece gündüz çalışacağız,sahaya damgamızı vuracağız"

-"CHP rotasını kaybetti"

-"Korsan siyasete izin vermeyiz"

- "Ak Parti şahısların değil, bir davanın, bir ülkünün, bir hizmet uğruna adanmışlığın partisidir"

ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.