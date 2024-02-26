Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı siyaset haramilerine bırakmak yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gece gündüz çalışacaklarını ve sahaya damgalarını vuracaklarını belirtti. Erdoğan, CHP'nin rotasını kaybettiğini ve korsan siyasete izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, AK Parti'nin şahısların değil, bir davanın, bir ülkünün, bir hizmet uğruna adanmışlığın partisi olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı siyaset haramilerine bırakmak yok"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Gece gündüz çalışacağız,sahaya damgamızı vuracağız"
-"CHP rotasını kaybetti"
-"Korsan siyasete izin vermeyiz"
- "Ak Parti şahısların değil, bir davanın, bir ülkünün, bir hizmet uğruna adanmışlığın partisidir"
ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.