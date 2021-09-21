AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR - Haberler
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AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Belediyeler Birliği ulusal koordinasyonunda gerçekleşen 'Avrupa Hareketlilik Haftası?, Gaziantep Büyükşehir Belesiyesi ev sahipliğinde kutlandı.

TÜRKİYE Belediyeler Birliği ulusal koordinasyonunda gerçekleşen 'Avrupa Hareketlilik Haftası?, Gaziantep Büyükşehir Belesiyesi ev sahipliğinde kutlandı. Programa katılan Avupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer Landrut, ulaşımda emisyonun her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği ulusal koordinasyonunda Gaziantep'te gerçekleşen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliğine, 612 belediyenin temsilcileri katıldı. Programda çevre kirliliğini önleme, toplu taşıma kullanarak azot salınımının azaltılması ile bisiklet kullanımın yaygınlaşmasına dikkat çekildi. Program kapsamında Büyükelçi Meyer Landrut ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından farkındalık oluşturmak amacıyla tramvayla Fıstık Park'a giderek vatandaşlarla birlikte yürüyüş yapıldı. Protokol üyeleri yürüyüş sırasında 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' yazılı el dövizleri taşıdı.

Programda konuşan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Landrut, Gaziantep'te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği Hareketlilik Programı çerçevesinde 612 belediyenin katılımıyla programın gerçekleştiğini belirten Meyer, ulaşımda emisyonların her geçen gün arttığını söyleyerek, 'Bu hafta çerçevesinde ve yıl boyunca da bu grafiği tersine çevirmek için mücadele vereceğiz. Sağlıklı bir gelecek için toplu taşıma ve yürüyüş yapmak son derece önemli. Hava kirliliğini azaltmak mümkün. Karbondioksit salınımını azaltmak mümkün. Trafik sıkışıklığını, yollarda meydana gelen kazaları ve bunların sonucunda yaşanan ölümleri azaltmak mümkün. Ben bu çerçevede herkesin yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi ve yeni nesiller için yeniden düşünmesini istiyorum. Tabii ki Başkan Fatma Şahin'le sadece Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatınızla değil, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizinle çalışıyoruz. Birlikte yürüttüğümüz ortak projelerden gurur duyuyorum' dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Avrupa'da 20 yıldır kutlandığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Her yıl yeni bir sloganla Gazi şehirde yürüyüş parkurlarının bisiklet yollarının kullanımına halkı teşvik ettik. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye Belediyeler Birliği'nde de koordinasyona başladık. Bu özel haftaya ilginin artırılması, belediyelerin halkıyla birlikte çevre bilincini yükseltmesi ve ulaşım çeşitliliğini artıracak çalışmalara öncülük ettik. Bugün, çok özel. Çünkü dünyadaki bütün belediyelerden en fazla başvuru Türkiye'den gitti. 612 belediye, bu hafta bisiklete biniyor, yürüyor, alternatif ulaşım kanallarını kullanıyor. Karbondioksit salınımını azaltacak, hava kirliliğini en aza indirecek faaliyetlerde bulunuluyor. Bunun yanında 112 belediyemiz de altın kurala uyarak bu özel hafta için bütün koşullarını yerine getirdiğini söyledi. Şu anda dünyada İspanya 457 belediye ile ikinci sırada bizi takip ediyor. Akabinde Avusturya geliyor. Biz bugün sağlıklı ve güvenli ulaşım için tramvaya bineceğiz. Halkımızla birlikte yürüyeceğiz, bisiklete bineceğiz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından 400 öğrenciye bisiklet hediye edilirken, çeşitli spor müsabakaları gösterimi, çocukların uygulamalı trafik gösterimi yapıldı. Ayrıca spor etkinliklerinin yapıldığı etkinlik çadırları tek tek ziyaret edildi.

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
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Haber: AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT ULAŞIMDA EMİSYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR - Haberler
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