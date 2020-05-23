40 derece sıcakta her gün 110 ton patates yüklüyorlar
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40 derece sıcakta her gün 110 ton patates yüklüyorlar

Adana'da hasat edilen patatesler, tarlada "yükleyici" olarak bilinen özel işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor.

40 derece sıcakta her gün 110 ton patates yüklüyorlar
23.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:10

Adana'da hasat edilen patatesler, tarlada "yükleyici" olarak bilinen özel işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Ürün hasat zamanında bölge bölge dolaşan 4 işçi, günde ortalama 110 ton yükleme yaptıklarını söyledi .

Türkiye'nin en erkenci patatesin hasadına yaklaşık 3 hafta önce Adana'da başlandı. ülke çapında üretimin yaklaşık yüzde 5'ni karşılayan ve bu yıl 68 bin dekar alana ekilen erkenci patates, tarlada toplandıktan sonra kamyonlara özel bir işçi grubu tarafından yükleniyor. Hasat başladıktan sonrada Afrika sıcaklarının bastırmasına rağmen 4 işçi, bir günde 110 ton patatesi kamyonlara yükleyerek İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere ulaşmasını sağlıyor. Ton başına 16 lira kazanç karşılığı 40 dereceye varan sıcak havada gün boyuna çalışan yükleyiciler, yaptıkları işten de aldıktan paradan da şikayetçi olmadıklarını söyledi.

"5 yıldır bu işten geçimimi sağlıyorum"

Patates yüklemesi yapan işçilerden biri olan İsa Dikici, 5 yıldır bu işten geçimini sağladığını belirterek, "Nerede bir patates sökümü var biz oradayız. Patates çuvalları yaklaşık 55 kilo. Ama ben alıştığım için bunları taşımak zor olmuyor" dedi.

Dikici, ton başına 16 lira aldıklarını, akşama kadar 4 arkadaş 110 ton yükleme karşılığı kişi başı 440 lira kazandıklarını söyleyerek, "Kazancımız bize yetiyor. Ben evliyim 2 çocuğum var. Ailemi buradan kazandığım parayla geçindiriyorum. Allah'a şükür yetiyor bana" diye konuştu.

Dikici, yükledikleri patateslerin İstanbul ve Ankara haline gittiğini, patatesin her türlü yemekte kullanıldığını ancak bu yıl virüsten dolayı satışların biraz düştüğünü ifade etti.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

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