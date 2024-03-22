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Kahramanmaraş'ta Spor Salonu Sahibi 3 Kız Çocuğunu Taciz Etti, Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta spor salonu sahibi ve aynı zamanda antrenör olan bir kişi, salona gelen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 12 ile 14 yaşlarında 3 kız çocuğu Ö.M.'nin (36) sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı spor salonuna gitmeye başladı. Ancak bir süre sonra Ö.M., kız çocuklarını taciz etti. Çocuklar bu durumu eve gidince ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler şahıstan şikayetçi oldu. Bu durumu öğrenen Ö.M. şehir dışına kaçmak isterken yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı.

Şahsın daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ö.M., ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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