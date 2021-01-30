29 Ocak 2021 Haberleri
30.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 01:19
29 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı
- 'Kumamla iyi anlaşıyorum' ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti
- Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor
- K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor
- Kız meselesi kavgasında arkadaşı tarafından gözünden bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi
- Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti
- Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret
- Trafikte sıkılan genç kız kendini yola atıp kurtlarını döktü! Hem oynadı hem söyledi
- Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz
- Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı
- Diagne'den Galatasaray'a veda: Her zaman kalbindesiniz
- Video kısa sürede viral oldu! Ayaklı arı kovanına dönen genç görenleri hayrete düşürdü
- İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in 'Saray operasyonu' sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?
- Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor
- Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu
- Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi
- Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
- 17 yaşındaki kızı taciz ettikten sonra meydan dayağı yiyen bisikletli sapık tutuklandı
- Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
- Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi
- Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak
- Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor
- Melis Cemre Çınar Kefaret'in kadrosuna dahil oldu
- Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok
- Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı
- Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı
- Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi
- Sobadan sızan gaz, yaşlı çifti ayırdı
- Hercai'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim diziye veda etti
- 3 vekilin istifasından sonra AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bunlar CHP'nin iyi günleri
- Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı
- Bağımsız vekillerin sayısı artıyor! CHP'deki istifalar koltuk dağılımını değiştirdi
- Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır
- Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı
- Bakan Akar: Karabağ'da ortak merkez yarın faaliyete başlayacak
- Beşiktaş'a transferi beklenen Cenk Tosun için kafa karıştıran sözler: Takımın hala parçası
- Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrükspor 0-0 berabere kaldı
- CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi
- Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Alanyasporlu Bakasetas ile ilgileniyoruz