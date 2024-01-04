CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesinin TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği "hak ihlali" kararına uymamasına yönelik, "Dün Anayasa Mahkemesinin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı." değerlendirmesinde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti yöneticileriyle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki makamında saat 10.00'da başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Özel ve İnce açıklamalarda bulundu.

Özel, İnce ve heyetinin kendisine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

"Gündemimiz, içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir"

Görüşme sırasında, televizyondan ziyarete ilişkin haberleri takip ettiklerini anlatan Özel, şunları söyledi:

"Bugün CHP'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini altyazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik. Dün Anayasa Mahkemesinin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında CHP olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştuk. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçime yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Dünkü paylaşımımızda olduğu gibi MYK ve PM'nin olağanüstü gündemi, içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir."

Özel, partisinin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacaklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle Parti Meclisimiz yeniden toplanacaktır. Bunu da birinci ağızdan ifade etmiş olayım." dedi.

"Psikolojik üstünlükle seçimlere giriyor"

İnce ise Özel'le "memleket meseleleri"ni değerlendirdiklerini kaydetti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili kaygılarını da dile getirdiğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı, iktidarın sopası olmuş durumda. Türkiye'de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa, avro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değil, yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır, siyasetçilerdir.

Son yaşanan seçimde ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl bir topyekun mücadele edilir, bu konuda görüşlerimiz neyse dilimizin döndüğü kadar kendisiyle paylaştık."