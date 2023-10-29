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Muharrem İnce Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da ziyaretlerde bulundu. İnce, Antakya ilçesindeki programında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İnce, depremden etkilenen alanları inceledi ve depremzedelerle görüştü. Altınözü, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.