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Muharrem İnce: İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' verince nasıl ittifak kuracağım?

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' demesini eleştirerek, ittifak kurmanın mümkün olmadığını belirtti. İnce, ayrıca partisinin yerel seçim stratejisiyle ilgili bilgi verdi ve belediye başkan adaylarını açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, " İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün 'DEM'lenirsen nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Kuvayımilliye'nin partisi bu. Değişmiş demiyorum, başkalaşmış." dedi.

İnce, partisinin yerel seçim stratejisiyle ilgili, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin her ilde seçime gireceğini açıkladı.

Bir gazetede yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayıp ulaşamadığı haberini yalanlayan İnce, bu haberlerin çıktığı gazeteyi, gençliğinde harçlıklarından feragat ederek almasından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

İnce, İmamoğlu ile tanıştığında kendisinin milletvekili, onun ise ilçe başkan adayı olduğunu belirterek, "O günden beri tanırım. Siyaset başka, nezaket başka. Öyle ulaşamamak, telefona cevap vermemek falan böyle bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

"Ayrı dünyaların insanlarıyız"

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan, bakanlık, 39 milletvekilliği, cumhurbaşkanı yardımcılığı verilen altılı masanın CHP'yi terk ettiğini söyleyen İnce, "Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP'ye el uzattı. Gittim beş kere görüştüm bu arkadaşlarla. Özgür Bey ile de görüştüm, Ekrem Bey ile de görüştüm. Herkesin terk ettiği bir ortamda ben onlara el uzattım." ifadesini kullandı.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muharrem İnce'nin şahsı için, kendimle ilgili tek kelimelik bir görüşme olmadı. Memleket Partisi için görüştüm. Şahsımla ilgili bir talebim, çocuklarının üzerine yemin etsinler söylesinler, istemiş miyim? Ne konuştuk? 'Kardeşim ben üç bakanlık isterim, MİT Müsteşarlığı isterim, onu isterim, bunu isterim.' Ben bunları konuşacak fıtratta bir insan değilim. Siyaset böyle olmaz. Siyaset mertlik işidir. Tabii ki partim adına konuştum ben bunlarla ama yazılan haberlere bakıyorum cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Ayıp şeyler. Bak işte belgesi. Var mı belgesi?"

"Şunu gördüm ki biz, özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz, ayrı dünyaların insanlarıyız." diyen İnce, mevcut CHP yönetiminin, partinin hafızasını bilmediğini öne sürdü.

CHP'nin İsveç'in NATO üyeliğine "Evet" demesini eleştiren İnce, "İsveç teröre desteğini kesti mi ki? CHP sana ne oluyor da 'Evet' diyorsun. Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum, arkadaşlar biz siyahla beyaz kadar ayrıymışız zaten. Nasıl beraber olacağız?" açıklamasını yaptı.

"Gençliğimin geçtiği parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İnce, CHP ile ittifak görüşmelerine dair soruya karşılık şunları kaydetti:

"İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün 'DEM'lenirsen nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Kuvayımilliye'nin partisi bu. Değişmiş demiyorum, başkalaşmış. Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil orası, gençliğimin geçtiği parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Onun için öyle bir ittifak kurabilmek... Yarın bu şartlar değişir, başka bir yönetim gelir, o zaman tekrar konuşuruz"

Bir soru üzerine, şu anda İstanbul'da üç aday adayı olduğunu anlatan İnce, "Önümüzdeki hafta içinde MYK, Parti Meclisinde karar vereceğiz, bir arkadaşımızı atayacağız." dedi.

İnce, aday adayları arasında Mehmet Sevigen'in olup olmadığının sorulması üzerine, "Mehmet Sevigen üç kişiden birisi." yanıtını verdi.

14 belediye başkan adayı belli oldu

İnce, konuşmasının ardından partisinin 2'si büyükşehir, 2'si il, 10'u ilçe olmak üzere 14 belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Salih Eskici, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Sarı gösterilirken, partinin Bilecik Belediye Başkan adayı Hüseyin Korkmaz, Yalova Belediye Başkan adayı Fatih Elönü oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Memleket Partisi Muharrem İnce İsveç Politika Güncel Haberler

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