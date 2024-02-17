Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin İBB Başkan adayını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının, genel başkan yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı.

İnce, partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak 4 büyükşehir, 1 il, 58 ilçe olmak üzere 63 belediye başkan adayının isimlerini bir otelde düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Burada konuşan İnce, seçimden sonra Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir döneme gireceğini, 1 Nisan'dan sonra yüksek zamların olacağını savundu.

Dolar kuru ile marketlerdeki fiyatlara değinen İnce, "Trilyonluk hazine yardımları var muhalefetin. Buna rağmen bu iktidarı yenemiyorsan sapır sapır döküleceksin. Hazine yardımları var, belediyeler var, bizim de koca yürekli üyelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de deprem, yangın, sel gibi afetleri önlemek için akıl, bilim ve matematiğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden İnce, "Bilimden uzaklaşırsan, matbaayı 250 sene geç getirirsen olacağı budur ama abartmayalım tabii. Bilim tamam, hukuk, bilim, mühendislik, matematik... Ama belediye başkan adaylarını da yapay zekayla seçmeyelim yani. Buna tam oturan bir cevap var da... Çıkarma artık. O kadar değil. Belediye başkan adayını yapay zeka seçmez örgüt seçer, üye seçer." şeklinde konuştu.

İnce, Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde muhalefete "Bu yaptığınız doğru değil" diye birtakım uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekili verdiler. Onlardan birisi İstanbul milletvekili Saadet Partisinden, şimdi Saadet Partisinin İstanbul büyükşehir adayı. CHP listesinden seçilmiş. Saadet Partisi büyükşehir adayı 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçti' diyor. Ne yaptığınızı gördünüz mü? Ben uyardım sizi. Gelecek Partisinden, CHP listelerinden seçilmiş, milletvekili olmuş Selim Temurci, 'Ben Murat Kurum'u destekleyeceğim' diyor. Utanmazlıkta zirve."

"Adayları belirlerken eş dost, ahbap diye belirlediler"

CHP'nin yerel seçim stratejisini eleştiren İnce, "Şimdi adayları belirlerken eş dost, ahbap diye belirlediler. CHP'de bir gelenek var. CHP'de bir parti içi iktidar var bir de parti içi muhalefet var. Parti içi iktidar, 40 yıldır benim bildiğim, seçim gününü düşünür, seçimi kazanmak için uğraşır. Parti içi muhalefetse seçimden bir gün sonrayı düşünür. Bu hep böyleydi. İlk kez değişti CHP'de. Parti içi iktidar seçimden bir gün sonrayı düşünüyor. Yani diyor ki nasıl olsa kaybedeceğiz ama Çankaya'ya, Beşiktaş'a Kadıköy'e, Karşıyaka'ya sağlam yerlere bizim çocukları yerleştirelim. Nasıl olsa kaybedilir. Bu kafayla çalışıyorlar ilk kez. En tehlikeli kafa bu kafadır işte." diye konuştu.

İnce, Memleket Partisi olarak girebildikleri her yerde seçime girip kazanmak için çalışacaklarını kaydederek, "Kazanırız, kaybederiz bilemem. Oy oranımızı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Memleket Partisinde çok huzurlu olduğumu biliyorum. Neden çok huzurluyum? Çünkü ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Mesela 3 tane oy almak için Şeyh Said'e 'hain değil' demiyoruz. Haindir. Nutuk'ta öyle yazıyor, öyledir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilkeli ve omurgalı bir siyasete ihtiyaç duyduğunu ifade eden İnce, partisinin belediye başkan adaylarına başarılar diledi.

İBB Başkan adayı Berk Hacıgüzeller oldu

İnce, daha sonra İstanbul, Balıkesir, Hatay ve İzmir büyükşehir belediyeleri ile Uşak belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Hacıgüzeller, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahir Bakan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halil Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Oğuz ve Uşak Belediye Başkan adayı Mehmetcan Solak oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hacıgüzeller, seçimi kazanmak için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "'Yüzde 60 ile kazanıyoruz' diyen, 'ilk turda bu iş bitiyor' diyen muhalefet blokuna 14 Mayıs seçimlerinde son bir şans verdik. Motivasyon ve heyecan arttıkça oylarının arttığını zanneden muhalefet blokunun halini hala hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, daha sonra 30'u İstanbul'un olmak üzere 58 ilçe belediye başkan adayı da tanıtıldı.

Muharrem İnce, adayların açıklanmasının ardından kravatını çıkararak partisinin en genç adayı olan Kerem Usta'ya hediye etti.