31 Ocak 2024 Gündemi
Saadet Partisi - Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, turizm istatistikleri ve dış ticaret istatistiklerini yayınlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerini değerlendirecek. Mansur Yavaş, Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. İYİ Parti TBMM Grubu toplanacak. Muharrem İnce ve Ali Babacan açıklama yapacak. Muammer Aksoy anılacak. Hatay Depremzede Derneği açıklama yapacak. TBMM Genel Kurulu toplanacak. Ekrem İmamoğlu tasarım müzesinin açılışına katılacak. İlhan Uzgel açıklama yapacak. Atatürkçü Düşünce Derneği, Muammer Aksoy'u anma töreni düzenleyecek.
ANKA HABER AJANSI 31 OCAK 2024 GÜNDEMİ
09.30: Saadet Partisi - Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
10.00: Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri ile aralık ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini yayınlayacak.
10.00: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde; 2023 yılı turizm verilerini değerlendireceği ve 2024-2028 yılı hedeflerini açıklayacağı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
10.00: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı, parti genel merkezindeziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
10.30: İYİ Parti TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
11.00: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Wyhndam Otel'deaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
11.00: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Otel'deBelediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
13.00: Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 34. yılında; Cebeci Asri Mezarlığı'ndakimezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
13.00: Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü dolayısıyla, Ankara Mülkiyeliler Birliği'ndeaçıklama yapıyor. (GÖRÜNTÜLÜ)
13.00: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'deaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'da, HSK'de boş bulunan bir üyelik için seçim yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
14.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
15.30: CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Genel Merkez'deaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
18.00: Atatürkçü Düşünce Derneği, ADD Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledilişinin yıldönümünde; Cem Eren Kültür Merkezi'nin Açılış Töreni ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreni düzenleyecek. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…