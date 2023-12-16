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Muharrem İnce Nazilli'de Halkla Buluştu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nazilli'de halkla bir araya gelerek yerel seçim çalışmalarını sürdürdü. İnce, seçimi bilerek kaybettiklerini iddia ederek AK Parti'yi eleştirdi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli'de halkla bir araya geldi.

Belediye meydanında konuşma yapan İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.

İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış." dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez." dedi.

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP'de korku ve endişenin başladığını belirten İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket." diye konuştu.

İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce AK Parti Nazilli Haberler

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