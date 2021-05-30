29 Mayıs 2021 Haberleri
29 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
- Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi
- TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi
- Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
- Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem
- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak
- UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor
- Demet Akalın, yerine getirileceği iddia edilen Seda Sayan'ı Instagram'dan engelledi
- Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık
- Beşiktaş, Kamil Ahmet Çörekçi için harekete geçti
- Sosyal medyada taciz iddialarının odağındaki şahıs gözaltına alındı
- Şili basını, Fenerbahçe'nin yeni hocasını yazdı! Manuel Pellegrini'yle dirsek teması kuruldu
- İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
- Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak
- Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi ile tavlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
- Koronada korkutan gelişme! Havada daha bulaşıcı olan yeni varyant tespit edildi
- Buzdolabındaki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı, cinsel ilişki teklifi aldığı için öldürmüş
- Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti
- Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
- Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: Belhanda ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladık
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
- Fatih Terim ve Arda, Galatasaray'ın başkan adayları arasında krize sebep oldu
- WhatsApp açıkladı: Güncellemeyi kabul etmeyen kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edecek
- Yeraltındaki radara takıldı! Yatılı okul arazisinde 215 çocuğa ait kemikler bulundu
- 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi
- 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
- Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi
- Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
- TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
- İki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgaya cesur kadından saksılı müdahale
- Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim
- Süper Lig'i sallayacak transfer teklifi! Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor
- Fatma Öz olayı aydınlandı! Kıskançlık krizine girdikten sonra öldürüp, taşla gömmüş
- Fenerbahçe, Edin Visca transferinde mutlu sona çok yakın
- Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
- Fatih Terim, Galatasaray'ın zor durumda kalmaması için tatilini yarıda keserek Florya'ya geldi
- Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan erkek arkadaşının gözü döndü