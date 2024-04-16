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Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Barcelona PSG maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Barcelona PSG maçı oynanıyor. Barcelona PSG maçı kaç kaç merak ediliyor. Barcelona PSG canlı maç anlatımı ve Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

BARCELONA - PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona PSG maçı 1-0'lık Barcelona üstünlüğü ile devam ediyor.

Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

BARCELONA - PSG MAÇI CANLI YAYIN

Barcelona PSG maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona PSG maçı saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona PSG maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

BARCELONA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona PSG maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona PSG maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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