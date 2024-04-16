Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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BARCELONA - PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona PSG maçı 1-0'lık Barcelona üstünlüğü ile devam ediyor.

BARCELONA - PSG MAÇI CANLI YAYIN

Barcelona PSG maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona PSG maçı saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona PSG maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

BARCELONA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona PSG maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona PSG maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.