TOFAŞ, Lenovo Tenerife ile çeyrek final serisinin son maçında karşılaşacak

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında 17 Nisan Çarşamba günü İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife ile Dörtlü Final'e kalma mücadelesi veren TOFAŞ, serinin son maçı öncesi İspanya deplasmanı için yola çıktı.

Deplasmanda 83-77 mağlup olduğu rakibini sahasında 90-81 yenen TOFAŞ, bir kez daha İspanya'ya taşınan serinin son maçında Dörtlü Final hedefiyle parkede olacak.

Mavi-yeşilli kafile, Tenerife deplasmanı için bugün Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nden hareket etti.

Bursa temsilcisi, İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak tarifeli uçakla Barcelona aktarmalı olarak Tenerife'ye ulaşacak.

TOFAŞ, karşılaşmanın son hazırlıklarını Santiago Martin Arena'da gerçekleştirecek.

Kazananın 26-28 Nisan'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in biletini alacağı serinin üçüncü maçı, 17 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de Tenerife'nin sahası Santiago Martin Arena'da oynanacak.