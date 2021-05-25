24 Mayıs 2021 Haberleri
24 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum
- Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına 'Tehdit yoktu' diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt
- Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi
- Galatasaray'da bu sezon 8 dakika forma giyen Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı
- Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Ağar'a çağrı: Marinadaki görevinden 48 saat içinde ayrılması lazım
- Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kutlu Adalı cinayeti için KOM'a yazı yazdırdım
- Bakan Soylu: Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim
- Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
- Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?
- Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum
- Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede
- Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi
- İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in 'Dönüş biletimdin' sözlerine tek cümlelik yanıt: Ciddiye alınamaz
- Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi
- Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Selçuk Bayraktar'dan ders gibi sözler: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti
- Ankara'nın 250 günlük suyu kaldı
- Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var
- La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak
- İstiklal Caddesi'nde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
- Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
- Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi
- Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösteren Fatih Tezcan için soruşturma başlatıldı
- Fransız ekibi Nice, Ersin Destanoğlu için ilk teklifi yaptı
- Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına yönelik raporu ortaya çıktı! Birçok futbolcuyu takımda istemiyor
- Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız
- Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan dev SİHA anlaşması yorumu: Gururluyuz
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek
- Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı
- Babasını kaybeden fenomen Duygu Özaslan, acısını takipçileriyle paylaştı
- Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi
- Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin
- Susurluk skandalı nedir, 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde?
- Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi
- Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlar bekliyor! İlk iki torbadan gelecek muhtemel rakipler belli oldu
- Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
- Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmayacak
- Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu