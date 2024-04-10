TOFAŞ, Lenovo Tenerife'yi mağlup etti
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovkis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 19, Prewitt 5, Homesley 26, Tolga Geçim 6, Denmon 5, Ege Demir, O'Brien 21, Sakic 4, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum
Lenovo Tenerife: Vicedo 3, Fitipaldo 13, Huertas 5, Guy 34, Diop, Sastre 5, Shermadini 4, Abromatis, Cook 2, Lopez, Guerra 10, Doornekamp 5
1. Periyot: 21-26
Devre: 43-38
3. Periyot: 68-63
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, sahasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'yi 90-81 yendi.
Seride 1-1 eşitliği yakalayan Bursa temsilcisi, dörtlü finale kalabilmek için 17 Nisan'da İspanya'da oynanacak karşılaşmada mücadele edecek.
Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.