Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi! Eşleşmeleri görmeniz lazım

Büyük heyecana sahne olan Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

MAÇLAR 9-10 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

İşte eşleşmeler;

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Barcelona

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ