Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi! Eşleşmeleri görmeniz lazım
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. İşte nefes kesecek maçlar...
Büyük heyecana sahne olan Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.
MAÇLAR 9-10 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
İşte eşleşmeler;
- Arsenal - Bayern Münih
- Atletico Madrid - Borussia Dortmund
- Real Madrid - Manchester City
- Paris Saint-Germain - Barcelona
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Atletico Madrid - Dortmund / Paris-Saint-Germain - Barcelona
- Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City