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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi! Eşleşmeleri görmeniz lazım

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Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. İşte nefes kesecek maçlar...

Büyük heyecana sahne olan Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

MAÇLAR 9-10 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

İşte eşleşmeler;

  • Arsenal - Bayern Münih
  • Atletico Madrid - Borussia Dortmund
  • Real Madrid - Manchester City
  • Paris Saint-Germain - Barcelona

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Atletico Madrid - Dortmund / Paris-Saint-Germain - Barcelona
  • Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
Haberler.com / Şahin Solak - Spor

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Yorumlar (2)

VATANSEVER:

Messi liderliğindeki Barcelona kupaya uzanır.

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GAGS:

messisiz psg mi yoksa messisiz barça mı turlar? çok kısır bir maç olacağı kesin gibi.. ilk maç 0-0 ikinci maç 1 gol atabilen turlar.. :(

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