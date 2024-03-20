Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı final etabında veda etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Helena Goldof, Fabrice Collados

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Yaprak

Imoco Conegliano: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, de Kruijf, de Gennaro (L), Gennari, Lubian, Bardaro

Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25

Süre: 100 dakika (21,27,31,21) - İSTANBUL