Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vero Volley'e yenilerek final şansını kaybetti

Güncelleme:

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda 3-0 kaybettiği İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-1 yendi ancak altın sette mağlup olarak final şansını yitirdi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda 3-0 kaybettiği İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-1 yenen Fenerbahçe, altın sette rakibine 15-11 mağlup olarak final şansını yitirdi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı 3-0 kaybettiği İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılıklı sayılarla geçilen ilk sette Arina Fedorovtseva ve Melissa Vargas'ın etkili servisleriyle rakibine üstünlük kurarak 25-15 kazandı. İkinci sette Fenerbahçe, Egonu'nun etkili servislerine zorlanırken seti 28-26 geride kapattı. Üçüncü seti 25-22, dördüncü seti de 25-23 kazanan Fenerbahçe, yarı finalde durumu altın sete taşıdı. Vero Volley, etkili hücumlarıyla seti 15-11 alarak finale yükselen taraf oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Benone Visan - Alexandros Mylonakis

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Meliha Diken, Irina Fetisova, Bojana Drca, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Ana Cristina de Souza, Meryem Boz

Başantrenör: Stefano Lavarini

Vero Volley: Dana Rettke, Alessia Orro, Fatime Sylla, Raphaela Folie, Ogechi Egonu, Helena Cazaute, Brenda Castillo (L), Majak Malual, Laura Heyrman, Vittoria Prandi, Nika Daalderop, Sonia Candi

Başantrenör: Marco Gaspari

Setler: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23

Altın Set: 11-15

Süre: 120 dakika (22, 30, 26, 28, 14) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Voleybol İtalya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title