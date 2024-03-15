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Eczacıbaşı Dynavit İtalya'da mağlup oldu

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2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya 28-26, 25-20, 14-25, 22-25, 16-13'lük setlerle 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Eczacıbaşı Dynavit - A. Carraro Imoco Conegliano yarı final ikinci karşılaşması, 20 Mart Çarşamba günü, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Palaverde Villorba - Treviso

Hakemler: Konstantin Yovchev, Vasileios Vasileiadis

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Naz

Imoco Conegliano: Haak, Robinson, de Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, de Gennaro (L), Bardaro, Gennari, Lubian

Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16

Süre: 144 dakika (34,29,22,37,22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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