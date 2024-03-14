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Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum

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Türkiye'nin UEFA ülke puanı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferiyle birlikte belli oldu. UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Fenerbahçe, Union SG takımına karşı 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi.

ŞAMPİYON'LAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, Ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

14 MART UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

  • 1-İNGİLTERE 102. 178
  • 2-İSPANYA 87.664
  • 3-İTALYA 86.426
  • 4-ALMANYA 83.195
  • 5-FRANSA 64.997
  • 6-HOLLANDA 61.300
  • 7-PORTEKİZ 55.816
  • 8-BELÇİKA 47.200
  • 9- TÜRKİYE 38.100
  • 10- İSKOÇYA 36.050
  • 11- ÇEKYA 35. 800
  • 12-İSVİÇRE 32.975
  • 13-AVUSTURYA 32.400
  • 14- NORVEÇ 31.625
  • 15- DANİMARKA 31.450
Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA ülke puanı sıralaması Fenerbahçe Türkiye Spor Haberler

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