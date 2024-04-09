Şampiyonlar Ligi Maçlarına IŞİD Tehdidi

IŞİD’in tehditleri sonrası bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında güvenlik önlemleri ciddi oranda artırılıyor.

Örgüt yanlısı yayın organları Salı ve Çarşamba günü yapılacak maçlara yönelik saldırı çağrısı yaptı.

UEFA, Madrid, Paris ve Londra’da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olunduğunu duyurdu.

Fransa ve İspanya’da içişleri bakanları da önlemlerin artırıldığını açıkladı.

Paris’teki PSG - Barcelona maçı öncesi açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, tehdidin çeyrek final maçları genelinde dile getirildiğini söyledi.

Darmanin, “Bu sabah erken saatlerde konuştuğum polis, güvenlik önlemlerini ciddi oranda artırdı” dedi.

UEFA Sözcüsü, ilgili maçlar için yetkililerle işbirliği içinde olduklarını aktardı.

Açıklamada, tüm maçların “gerekli güvenlik önlemleri” dahilinde, planlandığı gibi oynanacağı da vurgulandı.

IŞİD’in saldırı çağrısında Londra’da Emirates, Madrid’deki Bernabeu ve Metropolitano Staydumları ile Paris’teki Parc des Princes hedef gösteriliyor.

Maç öncesi basın toplantısında tehditlere ilişkin soruyu yanıtlayan PSG çalıştırıcısı Luis Enrique, “Teröristlerin tehdidinden kim endişeye kapılmaz” dedi.

Luis Enrique, “Umarım bunlar yalnızca tehdittir ve bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan biri Fransa-Almanya hazırlık maçının oynandığı bölgeyi hedef almıştı.

IŞİD, Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası maçlarına yönelik olarak da tehdit mesajı yayınladı.