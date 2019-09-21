20 Eylül 2019 Haberleri
20 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
21.09.2019 00:18
- Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü
- Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum
- TFF'den Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3 puan silme cezası
- Ünlü isimler hayatını kaybeden Neslican Tay'ın acısını paylaştı
- Futbol dünyası, Neslican Tay'ın ölümüne sessiz kalmadı
- Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti!
- Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı
- Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev
- Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti
- Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok
- Alman Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
- Ünlü rapçi Şehinşah, gözaltına alınıp daha sonra ise serbest bırakıldığını duyurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı!
- İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan dolandırıcılık uyarısı
- Taraftarlardan büyük ilgi! Kombineler tükendi
- İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak
- HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı
- Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi! Amca Aydemir tutuklandı
- Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek
- İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
- Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
- Koop-İş Sendikası ile H&M anlaştı! İşçiler birçok sosyal hak kazandı
- Adnan Oktar kendisine gülümseyen kediciklere: Maşallah
- Erdoğan, istifa eden İBB genel sekreter yardımcısını bakan yardımcısı yaptı
- Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli 4 aile barıştı
- Özhaseki, 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39.1' diyen araştırmayı yorumladı: Allah'a şükür bizim anketlerimizde sıkıntı yok
- ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti
- İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama: Yangının negatif bir tesiri olmayacak
- Dusko Tosic'in eşi Jelena Karluesa, Sırp basınına sert tepki gösterdi!
- Alkollü adam, 'Bilgisayarım bozuk çıktı' diyerek bıçakla 2 güvenlik görevlisini yaraladı
- ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı
- Tuzla'da 'köpüklü su' tedirginlik yarattı, numune alındı
- Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
- Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü
- Bir döneme damga vuran Gaziantepspor, Amatör Lig'deki ilk maçına çıkıyor!
- İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışmaları yeniden başlattı
- Beşiktaş'ı yıkan Mohammed Rharsalla'yı, Abdullah Avcı sezon başında reddetmiş!