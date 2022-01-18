17 Ocak 2022 Haberleri
17 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti
- Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracını gasp etti
- Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt
- İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı! Yazdığı satırları Akalın ağlayarak paylaştı
- Meteoroloji'den 19 ile turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
- Tartışmalara Ali Babacan da katıldı! Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Sezen Aksu'ya destek çıktı
- FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu
- '4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama
- Devriye atan jandarmaların dikkatini çekti! Toprak kayması, tarihi mezarı meydana çıkarmış
- Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı
- Satın aldığı evde yıllardır kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı
- Seyyar kömürcü, zabıtaya kızdı kendini yaktı! Görüntüsü tüyler ürpertti, durumu ağır
- AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan EYT müjdesi: 2022 yılı içerisinde paylaşacağız
- Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi televizyon kablosuyla boğulmuş
- Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için iade bilmecesi! Son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek
- Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini, gözünü kırpmadan öldürdü
- Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından ilk bu sözler döküldü: İlahi bir mucize
- TL'ye dönüşümde kurumlara vergi istisnası komisyondan geçti
- Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun
- AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı! Görüşmede kripto para konusu ele alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
- Kar Türkiye'yi fena sardı! İllerimizden peş peşe tatil haberleri geliyor
- Şişli'de film gibi dolandırıcılık! 2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı
- Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
- Son Dakika! Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
- Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! İşte yeni sahibi
- Topraktan çıkan kara salyangozlarını inceleyen bilim insanlarından kıyamet senaryosu: İnsanlık için endişeliyiz
- 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
- 15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, feci şekilde can verdi
- Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı
- Vedat Yenerer zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'den istifa etti: Parti, Meral Akşener Fun Club'a döndü
- AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Bugün kent genelinde etkili olacak
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- İBB'nin Ayasofya başlığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkilerden sonra hemen değiştirdiler
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- Son Dakika: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek
#Metaverse 'den arsa satın aldınız mı?— Haberler (@Haberler) January 17, 2022
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