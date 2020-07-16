15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya ve Tokat'ta düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya ve Tokat'ta düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, FETÖ'nün vatandaşların kendi çocuklarını yine bu milletin karşısına düşman olarak diktiğini dile getirdi. Dağlı, "Şu anda da maalesef yurt dışında milletimize karşı düşmanlıklarını devam ettiriyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Tabii bu mücadele her zaman devam edecek. 1071'den beri başlayan mücadele Çanakkale Savaşı'nda, Kıbrıs Harekatı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nda Serra Otelden Cumhuriyet Meydanı'na uzanan güzergahı tamamlayan paralimpik dünya şampiyonu Esra Bayrak sancağı tören alanına getirerek Vali Zülkif Dağlı'ya teslim etti.

Sosyal mesafe kurallarına uyulan etkinlikte şiirlerin okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu kahramanlık türküleri konseri verdi.

Programa Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası camilerden sela okundu.

Sinop

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik dua etti.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da yılmadan yorulmadan gece boyu mücadele ederek, FETÖ'nün 40 yıllık işgal planının milletçe tanklara, uçaklara direnerek çöpe atıldığını söyledi.

Terör örgütüne mensup hainlere, onların iş birlikçilerine, sırtlarını yasladıkları yurt dışı odaklara tek yürek olunduğunu göstermek için yine meydanlarda olduklarını vurgulayan Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Hain kalkışmanın önlenmesinde gözünü budaktan sakınmayan milletimin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehadet şerbeti içen 251 kardeşimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. 2 bin 196 gazimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından mehter takımı, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak marşlar seslendirdi.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Kastamonu

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4'üncü yılında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı gelişme ve büyümenin dış güçleri ve bunlarla bağlantısı olanları rahatsız ettiğini belirtti.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Çanakkale ruhunun yeniden canlandığını anlatan Çakır, "Milletimiz vatanını, bayrağını ve demokrasisini savunmak üzere kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle meydanlara inmiş, hainlerin doğrulttuğu silahlara göğüsünü siper etmiş, tanklara bedeniyle dur demiştir." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını ifade ederek, "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan, milletin silahlarını millete doğrultup masum vatandaşlarımızı şehit eden bir hainlikle karşılaştık." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdiğini kaydederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Tarihçi yazar Erdal Arslan tarafından 15 Temmuz konulu konuşmanın ardından İl Müftülüğü ilahi grubu tarafından ilahiler seslendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından Olukbaşı mevkisinden başlayan Sancak koşusu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Vali Çakır, sporcular tarafından verilen sancağı öperek teslim aldı.

Çankırı

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda başlayan programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydanda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabını dev ekrandan izledi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün dini istismar aracı kullanarak ülke yönetiminin ve toplumun tüm birimlerine sızan zehirli bir yapı olduğunu söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs edenlere gereğini gösterdiğini ifade eden Ayaz, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısından sonra arkasını düşünmeden meydanlara koşmuş, hainlerin önüne dikilmiş, tankların önüne yatmış, demokrasiye, meclisimize vatanına sahip çıkmıştır. Şehadete eren kahramanlar cennette yerlerini almışlar, kahraman gaziler vatanımıza hizmete devam etmişlerdir." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da 15 Temmuz'un 4'ncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz'da yüzlerce şehidin, binlerce gazinin ve çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yüreğin olduğunu belirten Çivitcioğlu, "Bir tek ay ve yıldızın istiklal ve istikbali için kendilerini siper ettikleri bir gecedir. O gece Türkiyenin 2000'li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu baş kaldırışını hazmedemeyenlerin eskiden olduğu gibi bu ülkeyi millete rağmen yönetebileceklerini zannedenlerin kaybettikleri, iktidarı geri alma hayaliyle son bir taarruza geçtiği bir geceydi. O gece sela seslerinin uçak seslerini yendiği geceydi." diye konuştu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasının Türk milletinin içindeki ölmez vatan sevgisinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi meydanları dolduran vatandaşların milletin iradesini yok sayan anlayışa demokrasi dersi verdiğini dile getiren Esen, "15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler. Okyanus ötesinden talimat alan FETÖ üyeleri milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı. Helikopterler tepemizde uçuştu bombalar kurşunlar üzerimize yağdı." dedi.

Konuşmaların ardından İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi sunuldu, ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Çorum

Çorum'da 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehitler için dua edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, 251 şehidi ve binlerce gazisiyle milletin, iradesine ve istikbaline sahip çıktığı gecenin adı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara çıkarak darbeye dur demenin adıdır 15 Temmuz. Aslında 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. Normalde darbe girişimleri idareyi değiştirmek için yapılıyor ama burada böyle bir niyet yoktu. Askeri bir ihtilal de değildi. O gün, Türkiye'yi haritadan silme, tamamen yok etme planıydı. Ancak Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türk milleti, hain örgüte fırsat vermedi." diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da birer konuşma yaptığı törende, vatandaşlar arasında bulunan 15 Temmuz gazileri Mustafa Çağır ile Mustafa Türkyılmaz da ellerinde Türk bayraklarıyla platforma çıkarak, vatandaşları selamladı.

Daha sonra Nurullah Genç tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yavuz Selim Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Katılımcılar alana ateşi ölçülerek maskeli şekilde alındı. Programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ulusa Seslenişi" sinevizyondan izlendi.

Ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından şehitler için dualar edildi. Amasya İl Müftülüğü İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahiler dinlendi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bin yıldır bu topraklarda yaşayan milletin evlatları olduklarını söyledi.

Bu bin yıllık tarih içerisinde çok çetin mücadelelerle karşı karşıya geldiklerini de belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Zaferle bu milletin evlatları savaş meydanlarından çıktı ancak bu topraklarda hiçbir zaman görmediğimiz bir ihaneti 15 Temmuz 2016'da gördük. Bu çok kahpe bir örnekti. Bu milletin silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla üzerimize gelenler bu milletin içerisinde yetişen, bu milletin ekmeğiyle beslenenlerdi. İçimizdeydiler ama dışarıdan kumanda ediliyorlardı. Bizimle birlikte aynı topraklarda yaşıyorlardı ama başkalarının kılıcını çekip üzerimize öyle yürüyorlardı. Ama bu millet 15 Temmuz 2016'da bunlara verilmesi gereken dersi verdi. Meydanlara çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunlar gerekli cevabı aldılar."

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

-Tokat

Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4'üncü yılında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konuşmasını, dev ekranlardan izlendi.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Hain darbe girişiminin 4. yılı olduğunu belirten Balcı, "Demokrasimiz için, milli irade için devletimizin ve milletimizin bekası için 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine karşı kahramanca mücadele eden, bu uğurda şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Kentteki tüm camilerden sela okundu.

Programa Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmapaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA