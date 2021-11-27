Zerrin Özer intihar mı etti? Menajerinden flaş açıklama... - Haberler Magazin
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Zerrin Özer intihar mı etti? Menajerinden flaş açıklama...

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Zerrin Özer intihar mı etti? Menajerinden flaş açıklama...

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının intihar ettiği iddia edilmişti. Snob Magazin menajeri Haluk Şentürk'e ulaştı. İşte detaylar...

Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı, akşam saatlerinde fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Zerrin Özer'in köpeği Hurma'nın ölümü sonrası çok üzüldüğü psikolojik atak geçirdiği öğrenildi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk ise intihar iddialarını yalanladı. Şentürk, "Şu anda hastanede... Köpeği için çok üzülmüştü. İntihar yok. Serum alıyor. Sağlık durumu iyi" şeklinde konuştu.

Zerrin Özer intihar mı etti? Menajerinden flaş açıklama...

Sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı! İntihar girişimi iddiası

Sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı! İntihar girişimi iddiası

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