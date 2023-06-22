Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: TFF Başkanı Büyükekşi'nin seçimi hayırlı olsun

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 4 yıllığına yeniden başkan seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hurma, yabancı oyuncu kuralı ve yayın gelirleri konularına da değindi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. Ankara'daki genel kurula katılan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hurma, antrenör ve stadyum konusunun henüz çözülmediğini, stat konusu çözülmediği taktirde bu işi yapamayacağını sözlerine ekledi.