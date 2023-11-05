Mısır Gıda Bankası, Gazze'ye İkinci Yardım Konvoyunu Hazırladı

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mısır Gıda Bankası (EFB), Gazze'ye yönelik ikinci bir yardım konvoyu hazırladı. Yardım malzemeleri arasında hurma, bal, süt, peynir, konserve et, su ve fasulye bulunuyor. Gıda bankası, 100'den fazla şirketin katkıda bulunduğu ve 850 gönüllünün destek verdiği bir yardım girişimine katıldığını duyurdu.

ÇEKİM TARİHİ: 3 Kasım 2023

1. Su ve yiyeceklerin çeşitli görüntüleri

2. Hazırlanan yardımların çeşitli görüntüleri

4. Yardım malzemelerini taşıyan tırların çeşitli görüntüleri

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mısır Gıda Bankası (EFB), Gazze'ye yönelik ikinci bir yardım konvoyu hazırladı.

Yaklaşık 2.000 ton ağırlığında olan gıda maddeleri hurma, bal, süt, peynir, konserve et, su ve fasulyeden oluşuyor.

Gıda bankası 100'den fazla şirketin Gazze Şeridi'ne yardım girişimine katılmak üzere bağışta bulunduğunu ve kuruluşun Gazze Şeridi'ne yardım ve destek sağlama çabalarının bir parçası olarak yaklaşık 850 gönüllünün kutuların paketlenmesine destek verdiğini duyurdu.

"Gönderdiğimiz ilk konvoy 50.000 yardım kolisi taşıyan 41 tırdan oluşuyordu. Üretim hattından gelen gıda ürünleriyle yüklü bir diğer 100 tırı ve birçok katkıda bulunan firmanın bağışlarını doğrudan sınır kapısına göndermek üzere hazırladık."

Bir grup iş insanı tarafından 2006 yılında kurulan EFB, çeşitlilik ve inovasyon yöntemleri kullanarak açlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler, Cuma günü Gazze ve Batı Şeria'daki yaklaşık 2,7 milyon insana yardım etmek üzere 1,2 milyar ABD doları tutarında acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Bu çatışmadan önce, sınırdan günde en az 50 ila 68 tır geçerken, devamlı olarak insan, ilaç ve gıda akışı oluyordu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından, İsrail o tarihten bu yana Gazze'yi abluka altına alarak su, yakıt, gıda ve tıbbi malzeme sevkiyatını engelliyor. 21 Ekim'de ilk insani yardım konvoyu Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze'ye giriş yapmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)