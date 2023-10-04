Gazze'de Hurma Hasadı Başladı

Gazze Şeridi'nde yıllık hurma hasat sezonu Ekim ayının ilk haftasında başladı. Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Tarım Bakanlığı'na göre, Kasım ayının ortalarına kadar sürecek olan bu yılki hasat sezonunda yaklaşık 15.000 ton hurma üretilmesi bekleniyor. Bu, geçen yılın kötü hava koşullarının etkisiyle düşük olan verimin toparlanmasına işaret ediyor.

1. Hasat yapan çiftçilerin çeşitli görüntüleri

3. Hurma hasadı yapan çiftçilerin çeşitli görüntüleri

Gazze Şeridi'nde yıllık hurma hasat sezonu Ekim ayının ilk haftasında başladı.

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Tarım Bakanlığı'na göre, Kasım ayının ortalarına kadar sürecek olan bu yılki hasat sezonunda yaklaşık 15.000 ton hurma üretilmesi bekleniyor. Bu, geçen yılın kötü hava koşullarının etkisiyle düşük olan verimin toparlanmasına işaret ediyor.

"Şu anda Ekim ayına denk gelen hasat mevsimindeyiz. Yetiştirme, tozlaşmadan hasada kadar dört aşamada gerçekleşiyor. Geçim kaynağımız olan bu dönemi her yıl sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkes kar elde etmek için bu mevsimi bekliyor."

Hasat sezonu, Filistinli çiftçilerin daha fazla gelir umudu taşıdığı ve aynı zamanda işsiz yerel halka istihdam sağladığı bir dönemi temsil ediyor.

Gazze'de çiftçi olan Medien Abu Rujaila, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ailesini geçindirebilmek için her yıl hasat mevsiminde mevsimlik bir iş bulma umuduyla beklediğini ifade etti.

"Bu yıl üretim iyi, bu da umut verici, ancak fiyat konusu zorlayıcı çünkü çok fazla üretim var ve bu nedenle fiyatlar düşük olacak."

Hasat mevsiminin en yoğun olduğu dönemde "Günde 12 saat çalışıyorum ve yaklaşık 40 ABD doları kazanabiliyorum" diyen 42 yaşında ve altı çocuk babası Rujaila, hasat mevsiminde biriktirdiği parayla ailesini en az iki ay boyunca geçindirebileceğini sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)